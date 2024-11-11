На сколько увеличат зарплату бюджетников в 2025 году: Юрист раскрыл сумму

В 2025 году зарплата бюджетников возрастёт минимум на 13,2%, заявил юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что с января будущего года МРОТ вырастет до 22 440 рублей или 16,6%. Эксперт назвал это важным шагом для работников бюджетной сферы.

«В частности, для работников социальной сферы, таких как врачи, учителя, воспитатели и другие сотрудники учреждений образования и здравоохранения, ожидается увеличение зарплат на 13,2%», — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, госслужащим также стоит ожидать повышения зарплат. Их проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции, то есть на 4,5%. Эксперт обратил внимание, что прибавка коснётся около 33 миллионов человек по всей России — именно столько граждан трудятся в бюджетной сфере.