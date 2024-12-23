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Регион
23 декабря, 16:38

«Зарплаты» для родителей начнут платить в российском регионе

Никитин: С 2025 года нижегородцы будут получать 1 млн рублей за каждого ребёнка

В Нижегородской области с 2025 года вводится новая программа поддержки семей, которая включает доплаты в виде своеобразных «зарплат» для родителей на период от рождения ребёнка до его трёхлетия. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что общая сумма выплат за каждого малыша, рождённого с 1 июля следующего года, составит 1 миллион рублей.

Для второго ребенка предусмотрена разовая выплата в 500 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей на протяжении трёх лет. За последующих детей родители смогут получать по 30 тысяч рублей в месяц. Эти выплаты формируются с учётом федерального материнского капитала и средств из регионального бюджета.

«Это будет очень значимая поддержка. Например, в случае рождения трёх погодок мама будет получать 60 тысяч рублей ежемесячно», — отметил Никитин.

Он добавил, что новые выплаты для родителей будут доступны всем семьям, независимо от критериев нуждаемости и уровня среднедушевого дохода.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал маткапитал «уникальным изобретением» России. По его словам, система мер поддержки семей с детьми будет продолжать развиваться, в частности и на региональном уровне.

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Freepik / senivpetro

Наталья Демьянова
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