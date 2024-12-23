В российском регионе беременным студенткам начнут выплачивать по 200 тысяч рублей

Единовременную выплату размером 200 тысяч рублей введут в Ульяновской области для беременных студенток, обучающихся на очной форме. Нововведение начнёт действовать со следующего года, заявил губернатор региона Алексей Русских.

«В 2025 году регион получит дополнительные средства из федерального бюджета. Например, введём единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей беременным», — сказал он в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона.

Аналогичные меры поддержки для будущих мам, которые очно обучаются в вузах и колледжах введут также в Томской, Орловской, Ленинградской областях, Республике Марий Эл и ряде других регионов страны. Размер поддержки составит около 100 тысяч рублей, однако в Челябинской области беременным студенткам будут платить по 1 миллиону рублей.