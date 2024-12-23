В российском регионе беременным студенткам начнут выплачивать по 200 тысяч рублей
В Ульяновской области беременные студентки будут получать по 200 тысяч рублей
Единовременную выплату размером 200 тысяч рублей введут в Ульяновской области для беременных студенток, обучающихся на очной форме. Нововведение начнёт действовать со следующего года, заявил губернатор региона Алексей Русских.
«В 2025 году регион получит дополнительные средства из федерального бюджета. Например, введём единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей беременным», — сказал он в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона.
Аналогичные меры поддержки для будущих мам, которые очно обучаются в вузах и колледжах введут также в Томской, Орловской, Ленинградской областях, Республике Марий Эл и ряде других регионов страны. Размер поддержки составит около 100 тысяч рублей, однако в Челябинской области беременным студенткам будут платить по 1 миллиону рублей.
С 1 января выплаты для беременных, а также семей с детьми увеличатся. Как именно изменится поддержка ранее рассказал Life.ru. Так, в Саратовской области с начала 2025 года появится ежемесячное пособие для женщин, которые родили второго ребёнка до достижения возраста 25 лет.
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