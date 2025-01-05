Стало известно, на сколько выросли пенсии и другие выплаты в 2025 году

В 2025 году увеличились размеры некоторых выплат и пенсий. С 1 января на 14,8% выросла сумма прожиточного минимума, теперь для трудоспособных граждан она составляет 19,3 тысячи рублей, для детей — 17,2 тысячи, а пенсионеров — 15,2 тысячи. Прожиточный минимум на душу населения составляет 17,7 тысячи рублей. Информация об этом размещена на портале Объясняем.рф.

На 13,2% проиндексировали зарплаты сотрудников федеральных медицинских, социальных, образовательных, культурных и научных учреждений, а также спасателей, пожарных, военных и других специалистов. Однако индексация не затронет работников региональных организаций — их зарплаты зависят от решений местных властей. В октябре 2025 года проиндексируют зарплаты госслужащим, работникам судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры. Выплаты увеличатся на 4,5%.

Материнский капитал у семей, которые родят ребёнка в 2025 году, увеличится на 7,3%. За первого ребёнка будет выдан сертификат на 676 тысяч рублей, а за второго — 893 тысячи. В 1,4 раза вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам (при отсутствии осложнений). Он составит 794 тысячи рублей. Пособие по уходу за ребёнком составит до 69 тысяч рублей в месяц. Средний размер единого пособия составит от 9,6 до 19,3 тысячи рублей в месяц. Его размер зависит от действующего в регионе прожиточного минимума и доходов семьи.

В 2025 году страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Это касается как тех, кто уже ушел на отдых, так и тех, кто продолжает работать. В результате средний размер выплат для российских пенсионеров составит около 24 тысяч рублей в месяц. Социальные пенсии вырастут на 14,75%, их средний размер достигнет 15 456 рублей.