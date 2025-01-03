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3 января, 17:07

«Вопрос назрел давно»: Аналитик оценил возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам

Аналитик Орлов назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам необходимостью

Индексация выплат работающим пенсионерам — это вопрос, необходимость решения которого назрела уже довольно давно. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Индексация пенсий работающим пенсионерам — это вопрос, необходимость решения которого давно назрела. Россияне после выхода на пенсию предпочитают сохранить за собой рабочее место», — сказал Орлов в беседе с RT.

По словам аналитика, пенсионеры продолжают работать, в том числе, и из-за денег, чтобы средств хватало на оздоровление, путешествие и иные расходы. Проблема усугубляется инфляцией.

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Напомним, с 1 января 2025 года пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,3 процента. Это стало возможным благодаря вступлению в силу нового федерального закона. Ранее россиянам напомнили, что потребуется для выхода на пенсию в 2025 году. Для этого необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от суммы уплаченных взносов, трудового стажа и отсрочки выхода на пенсию.

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Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Мария Любицкая
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