«Вопрос назрел давно»: Аналитик оценил возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация выплат работающим пенсионерам — это вопрос, необходимость решения которого назрела уже довольно давно. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Индексация пенсий работающим пенсионерам — это вопрос, необходимость решения которого давно назрела. Россияне после выхода на пенсию предпочитают сохранить за собой рабочее место», — сказал Орлов в беседе с RT.

По словам аналитика, пенсионеры продолжают работать, в том числе, и из-за денег, чтобы средств хватало на оздоровление, путешествие и иные расходы. Проблема усугубляется инфляцией.