Самые значимые прибавки к пенсии в 2025 году. Когда повысят выплаты и на сколько В 2025 году пенсии повысят несколько раз. Юристы рассказали о самых крупных прибавках. Когда повысят пенсии и на сколько? 2 января, 21:20 4524 4524 Юристы рассказали, кому и на сколько прибавят пенсию в 2025 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / altafulla

Когда ожидаются самые большие прибавки к пенсии

С 1 января 2025 года ежегодная индексация страховых пенсий составит 7,3%. Кроме того, планируется дополнительная индексация, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогноза. Об этом сообщила юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

— С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексировались. Все проведённые повышения учитывались и отражались на лицевых счетах пенсионеров, но выплаты пенсий в период, когда человек работает, производились без учёта индексаций. После увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы, но без учёта недополученной пенсии, — пояснила Екатерина Ноженко.

Главным отличием индексации в 2025 году является повышение страховых пенсий всем пенсионерам, включая работающих. Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон «О страховых пенсиях». Они вступают в силу с 1 января 2025 года.

Согласно изменениям, пенсия у работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Это происходит в начале каждого года с учётом инфляции за предыдущий.

— В соответствии с принятыми изменениями, теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Однако механизм индексации страховых пенсий для работающих граждан имеет свои нюансы. Особенность утверждённого механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к её более высокому размеру, который включает пропущенные индексации, — пояснила Екатерина Ноженко.

В 2025 году прибавку получат как неработающие, так и работающие пенсионеры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Вместе с тем размер индексации прибавляется к пенсии работающего человека, исчисленной и выплачиваемой на 31 декабря 2024 года. Таким образом, сумма страховых пенсий не будет проиндексирована на все коэффициенты индексации, применённые с 2016-го по 2024 год. К сумме страховой пенсии будет добавлена сумма индексации.

Екатерина Ноженко привела такой пример. Пенсия составляет 17 400 рублей. С учётом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы пенсия составляет 23 400 рублей. Это более высокий размер, сведения о котором содержатся на лицевом счёте пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17 400 рублей. Саму же пенсию в размере 17 400 рублей не будут индексировать до тех пор, пока пенсионер не прекратит работать. Когда пенсионер уволится, его пенсия в размере 17 400 рублей будет дополнительно увеличена, исходя из всех пропущенных повышений.

Если размер материального обеспечения пенсионера, включая размер проиндексированной пенсии неработающего пенсионера, не достигнет величины прожиточного минимума в регионе его проживания, ему будет производиться социальная надбавка к пенсии. Размер прожиточного минимума также будет увеличен в соответствии с региональным законодательством с 1 января 2025 года.

— В 2025 году с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Ожидается, что они вырастут на 14,75%. В результате средний размер выплаты увеличится до 15 500 рублей в месяц. Социальные пенсии выплачивают людям, не накопившим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, а также инвалидам и потерявшим кормильца, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 февраля 2025 года повысят ЕДВ. Ежемесячная денежная выплата положена инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим льготникам. Кроме того, с 1 октября 2025 года традиционно повысят военные пенсии, которые получают военнослужащие и силовики в отставке. Также несколько раз за год сделают перерасчёт пенсионерам, которые трудились по определённым специальностям. Это касается, в частности, доплат лётчикам и шахтёрам.

Как разом получить все средства накопительной пенсии в 2025 году

Только 42% россиян знают, что влияет на выплату средств накопительной пенсии. Таковы результаты исследования СберНПФ и «Работы.ру». При этом в 2024 году появились новые правила и возможности для распоряжения накопительной пенсией, а также вырос ожидаемый период выплаты.

Напомним, что средства накопительной пенсии есть у людей, которые официально работали с 2002-го по 2013 год. Это деньги, на которые каждый год начисляется инвестиционный доход.

При обращении за выплатой накопительной пенсии нужно подать заявление. В зависимости от того, что за деньги находятся на счёте, может быть два основных сценария.

Первый: на счёте нет средств по программе государственного софинансирования накопительной пенсии, а также материнского капитала. В таком случае при сумме на счёте до 412 000 рублей в 2025 году выплатят все деньги сразу (единовременная выплата); при сумме более 412 000 рублей назначат пожизненную ежемесячную прибавку к страховой пенсии от государства. Об этом рассказала исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

С 1 июля 2024 года правила выплаты средств накопительной пенсии изменились. Теперь, если на момент расчёта ежемесячная выплата накопительной пенсии окажется менее 10% прожиточного минимума пенсионера в России, деньги выплатят единовременно. Вырос и ожидаемый период выплаты этих денег — с 2025 года он составит 270 месяцев.

Стоит отметить, что женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет имеют право получить средства накопительной пенсии единовременно, если не набрали необходимые пенсионные баллы и стаж для страховой пенсии (30 баллов и 15 лет в 2025 году).

Второй сценарий: на счёте есть средства государственной программы софинансирования накопительной пенсии или материнский капитал. Здесь есть несколько вариантов. Например, отметила Алла Пальшина, можно подать заявление на получение выплаты с учётом средств по программе софинансирования или материнского капитала .

— Тут есть нюанс. Теоретически средства софинансирования от государства по накопительной пенсии можно получить только в виде срочной выплаты. Впрочем, если общая сумма на счёте в 2025 году будет меньше 412 000 рублей, забрать их можно будет и в виде единовременной выплаты. Если же превысить этот лимит и подать заявление по «общим правилам», деньги софинансирования попадут в пожизненную выплату и забрать их в виде срочной выплаты уже не получится, — добавила Алла Пальшина.

Ещё один вариант — подать два отдельных заявления. Первое — на получение накопительной пенсии. Второе — на срочную выплату.

Авторы Нина Важдаева