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С 1 января работающим пенсионерам повысят выплаты. От чего зависит прибавка и сколько она составит

С 1 января 2025 года проведут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Эта индексация особенная и имеет целый ряд нюансов. В чём они заключаются и как скажутся на сумме выплат?

31 декабря, 21:15
Работающие пенсионеры получат доплаты. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Работающие пенсионеры получат доплаты. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Пенсии работающим пенсионерам не индексировали очень долго — с 2016 года. Теперь ситуация изменилась. С 1 января 2025 года индексацию вернули. Теперь работающие пенсионеры тоже будут получать ежегодную прибавку, как и неработающие. Правда, тут есть ряд особенностей.

— Теперь повышать пенсию с 1 января будут всем пенсионерам вне зависимости от того, трудятся они или нет. Правда, рост выплат у них будет разным. Нюанс механизма повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к её установленному размеру, а он уже учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Сделано это для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку, рассказала юрист Елена Кузнецова.

Таким образом, уровень индексации считается не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы не работал.

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В Социальном фонде России привели такой пример. Работающий пенсионер получал в 2024 году 19 527,94 рубля в месяц. Если бы он был неработающим, то размер его пенсии составил бы 36 351,59 рубля. С 1 января 2025 года делают индексацию на 7,3%. Расчёт индексации сделан уже исходя из суммы в 36 351,59 рубля. В результате пенсия у работающего пенсионера увеличится на 2653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). На руки он получит 22 181,05 рубля (19 527,94 тысячи + 2653,11 рубля). Это значит, что проведут индексацию с учётом всех пропущенных за время работы повышений. При этом сама пенсия будет выплачиваться с учётом индекса за 2025 год.

— Есть ещё нюанс, который связан с моментом, когда пенсионер уволится. В это время в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит прибавку к пенсии, размер которой рассчитают с учётом всех пропущенных за время работы индексаций. Таким образом, самую большую прибавку в январе получат те пенсионеры, которые ранее уволились с работы. Повышение выплат гарантировано всем. При этом уволившиеся получат ещё и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности, — пояснила Елена Кузнецова.

С 1 января 2025 года пенсии повысят на 7,3%. Впрочем, правительство может дополнительно увеличить пенсии, если рост цен по итогам года окажется выше этого коэффициента. Размер индексации напрямую связан с инфляцией.

— Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию. Оно распространяется на все её виды, в том числе на пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится повышение выплат, которое происходит в августе. Эту прибавку делают в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей, — пояснили в СФР.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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