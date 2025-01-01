С 1 января работающим пенсионерам повысят выплаты. От чего зависит прибавка и сколько она составит С 1 января 2025 года проведут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Эта индексация особенная и имеет целый ряд нюансов. В чём они заключаются и как скажутся на сумме выплат? 31 декабря, 21:15 Работающие пенсионеры получат доплаты. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Пенсии работающим пенсионерам не индексировали очень долго — с 2016 года. Теперь ситуация изменилась. С 1 января 2025 года индексацию вернули. Теперь работающие пенсионеры тоже будут получать ежегодную прибавку, как и неработающие. Правда, тут есть ряд особенностей.

— Теперь повышать пенсию с 1 января будут всем пенсионерам вне зависимости от того, трудятся они или нет. Правда, рост выплат у них будет разным. Нюанс механизма повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к её установленному размеру, а он уже учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Сделано это для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Таким образом, уровень индексации считается не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы не работал.

В Социальном фонде России привели такой пример. Работающий пенсионер получал в 2024 году 19 527,94 рубля в месяц. Если бы он был неработающим, то размер его пенсии составил бы 36 351,59 рубля. С 1 января 2025 года делают индексацию на 7,3%. Расчёт индексации сделан уже исходя из суммы в 36 351,59 рубля. В результате пенсия у работающего пенсионера увеличится на 2653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). На руки он получит 22 181,05 рубля (19 527,94 тысячи + 2653,11 рубля). Это значит, что проведут индексацию с учётом всех пропущенных за время работы повышений. При этом сама пенсия будет выплачиваться с учётом индекса за 2025 год.

— Есть ещё нюанс, который связан с моментом, когда пенсионер уволится. В это время в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит прибавку к пенсии, размер которой рассчитают с учётом всех пропущенных за время работы индексаций. Таким образом, самую большую прибавку в январе получат те пенсионеры, которые ранее уволились с работы. Повышение выплат гарантировано всем. При этом уволившиеся получат ещё и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности, — пояснила Елена Кузнецова.

С 1 января 2025 года пенсии повысят на 7,3%. Впрочем, правительство может дополнительно увеличить пенсии, если рост цен по итогам года окажется выше этого коэффициента. Размер индексации напрямую связан с инфляцией.

— Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию. Оно распространяется на все её виды, в том числе на пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится повышение выплат, которое происходит в августе. Эту прибавку делают в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева