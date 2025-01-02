Россиянам напомнили, что потребуется для выхода на пенсию в 2025 году

Условия выхода на пенсию с 2025 года изменятся в рамках проводимой пенсионной реформы. Теперь для получения страховой пенсии недостаточно просто достичь пенсионного возраста. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Его слова приводит агентство «Прайм».

Для выхода на пенсию в 2025 году потребуется накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от суммы уплаченных взносов, трудового стажа и отсрочки выхода на пенсию. Кроме того, минимально необходимый трудовой стаж составит 15 лет. В стаж включаются не только периоды работы по трудовым договорам, но и служба в армии, декретный отпуск, больничные, уход за инвалидами и регистрация в центре занятости.

Досрочный выход на пенсию остаётся возможным для работников вредных и опасных производств (женщины — с 45 лет, мужчины — с 50 лет) при условии, что их стаж на таких предприятиях составляет 7,5 и 10 лет соответственно, а общий трудовой стаж — 15 и 20 лет.

Особые условия также предусмотрены для многодетных матерей. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более детьми — в 50 лет. При этом минимальный стаж должен составлять 15 лет, а ИПК — соответствовать установленным требованиям.