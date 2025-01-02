Повышение соцвыплат, возвращение ушедших компаний и суперсахар. Что хорошего ждёт Россию в 2025 году По мнению экспертов, в 2025 году Россию может ждать несколько отличных новостей. Среди них: повышение пенсий, бум электромобилей, терминаторы, щедрые урожаи и рост экономики. 1 января, 21:07 В 2025 году в России ожидается рост экономики и снижение ставки ЦБ. Обложка © Life.ru, фото © Freepik / freepik, benzoix, prostooleh

Повышение пенсий

Уже 1 января 2025 года страховая пенсия как для неработающих, так и для работающих пенсионеров будет проиндексирована и увеличится на 7,3%. В среднем пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1300 рублей.

Социальная пенсия, которая положена инвалидам и пожилым людям старше 65 (женщины) и 70 лет (мужчины), тоже подрастёт — на 14,75%. Всего на пенсионное обеспечение людей в 2025 году Россия потратит 824 миллиарда рублей, ещё 56 миллиардов — это выплаты пенсионерам из региональных бюджетов. При этом инфляция прогнозируется в 7,3%, а если она будет выше, пенсии могут пересчитать ещё раз в сторону увеличения.

В Россию вернутся иностранные компании

Специалисты из консалтинговой компании СORE.XP считают, что в 2025 году на рынок России могут выйти два с половиной десятка иностранных брендов. Из них — 10 компаний, занимающихся производством одежды и обуви. 7— это европейские производители. Правда, о возвращении крупных корпораций речи пока нет. Заинтересованность проявляют небольшие семейные бренды.

Россия станет лидером по производству сельхозпродукции

В 2025 году Россия начнёт пожинать плоды глобального потепления. В первую очередь это должно отразиться на сельском хозяйстве. Условия для выращивания урожаев, по прогнозам, станут мягче, увеличится вегетационный период, что положительно скажется на развитии сельской отрасли экономики.

Плюсы России от глобального потепления в 2025 году

Благодаря глобальному потеплению станут более доступны отдалённые регионы страны — в первую очередь за счёт использования водного транспорта. Это даст толчок развитию туризма. Граница комфортного проживания сместится к северу. Тёплая зима приведёт к экономии средств за отопление и электричество. Увеличится период, во время которого можно будет эксплуатировать Северный морской путь, а значит, импортные продукты станут дешевле.

Рост экономики и снижение ключевой ставки

Эксперты прогнозируют рост экономики России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tendo

Несмотря на некоторое замедление, рост экономики России продолжится. Министерство экономического развития считает, что в 2025 году рост ВВП составит 2,5%, ещё через год — 2,6%, а в 2027 году он будет 2,8%. Банк России более скромен в прогнозах. По мнению его специалистов, рост в 2025 году составит не более 1,5%. Но некоторые аналитики считают, что у России есть все шансы нарастить ВВП на 4%. Главным трендом экономики останется импортозамещение. А вот отмены санкций ждать не приходится, увы.

Зато российские экономисты хором предсказывают падение ключевой ставки Центробанка во второй половине 2025 года. Если на начало года они предсказывают её на уровне 19–21%, то во второй половине она может упасть до 14%.

Ещё один шаг к технологической независимости

В 2025 году экономисты России собираются совершить свою собственную «Специальную экономическую операцию». Частью её должен стать закон о технологической политике, который заработает уже в январе 2025 года. Его целью станет создание технологического суверенитета России. Это позволит объединять в один комплекс меры поддержки проектов. Теперь один инвестиционный проект сможет иметь комплексное финансирование из разных госпрограмм.

Нашествие электромобилей в 2025 году

Специалисты Saxo Bank верят, что весь мир в 2025 году ждёт нашествие электромобилей. Произойдёт это во многом благодаря Китаю, который сейчас активно захватывает автомобильные рынки России и Старого Света. Это не очень хорошая новость для нефтяных корпораций, но весьма неплохая для рядовых потребителей. Правда, в России рынок электромобилей имеет свои нюансы: россияне предпочитают классические либо гибридные двигатели в силу суровости климата и пока ещё слабого распространения сетей электрозаправок. Аналитики предполагают, что рынок довольно быстро перестроится и цены на нефть опять будут стабильными.

Точки роста для малого бизнеса: IT-стартапы и клининг

В 2025 году прогнозируют рост клининговым компаниям и IT. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

В 2025 году точками роста малых предприятий станут следующие виды бизнеса: клининговые компании, агентства по интернет-продвижению, образование, фермерские продукты, пункты выдачи заказов, внутренний туризм, интернет-торговля и бизнес, связанный с охраной личных данных и искусственным интеллектом. По прогнозам, в 2025 году произойдёт укрепление отечественных брендов и производителей, углубление цифровизации и возникновение новых связей с дружественными странами.

В 2025 году в России появятся роботы-терминаторы

Испытания первых человекоподобных роботов-терминаторов начнутся в России уже в 2025 году. Возможно, вскоре они заменят людей на поле боя. Робот-андроид называется БРЧ-1, его производят на НПП «Герань». Испытания начнутся в I квартале 2025 года, но на первых порах роботы будут допущены только к погрузке грузов и эвакуации раненых.

В 2025 году в России будут построены новые заводы

Например, в Санкт-Петербурге появится новый фармацевтический завод; в ЦФО будет открыт завод по глубокой переработке целлюлозы, в Подмосковье белорусское предприятие откроет завод по производству погрузчиков и мини-погрузчиков. В Калуге в 2025 году откроется крупнейшее в Европе предприятие по производству радиофармпрепаратов, а под Воронежем откроют производство самоклеящихся материалов. Список может быть очень длинным, ведь по всей России почти каждую неделю открываются новые предприятия.

В России начнётся производство браззеина

В 2025 году граждане России смогут познакомиться с новым продуктом — браззеином. Это заменитель сахара, который в 2000 раз слаще его. Теперь можно будет есть сладкое сколько хочешь и не толстеть. До 2025 года самым сладким заменителем сахара была стевия — в 200 раз, но она имеет привкус, противопоказана аллергикам и гипертоникам.

Сладкий белок браззеин был открыт российскими учёными в 2024 году и уже сертифицирован. Ожидается, что открытие браззеина даст толчок к созданию новой отрасли промышленности, которая принесёт стране и производителям миллиарды рублей. Открытие первого завода по производству браззеина намечено на 2025 год, мощность производства в пересчёте на вещество составит 120 тысяч тонн сахара. Жизнь россиян станет действительно слаще.

Авторы Майя Новик