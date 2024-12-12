С 1 января повысят пенсии и сделают доплаты. Сколько составит прибавка С 1 января ожидается сразу несколько новшеств, которые касаются пенсионеров. Их ждёт прибавка на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, с 2025 года начислять выплаты будут иначе. Кого ждёт прибавка к пенсии и в каком размере? 11 декабря, 21:20 С 1 января 2025 года сделают прибавку к пенсии. Обложка © ТАСС / Михаил Жбанков

С 1 января 2025 года пенсионеров ждёт традиционная индексация пенсии. Она коснётся не только выплат по возрасту. Повысят также пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Коэффициент индексации составит 7,3%. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова.

— Долгожданной новостью стала индексация пенсии работающим пенсионерам. После 1 января 2025 года страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой пенсии работающих пенсионеров подлежат ежегодному увеличению так же, как у неработающих, — добавила Марина Антонова.

С 1 января вступят в силу изменения, внесённые в законы № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Из них следует, что людям старше 80 лет или являющимся инвалидами I группы установят надбавку на уход, которая составит 1200 рублей. Эти деньги — дополнительная прибавка к фиксированной выплате. Более того, она будет индексироваться ежегодно, как и пенсия.

— Теперь это будет прибавка к пенсии, которая назначается в беззаявительном порядке. К тому же региональные власти самостоятельно уполномочены принимать акты, направленные на увеличение пенсии и иных социальных выплат в пределах своего бюджета, — добавила Марина Антонова.

Уже известны размеры прибавки пенсий и на региональном уровне. Так, в Москве минимальная пенсия станет 25 850 рублей (для сравнения, в 2024 году — 24 500 рублей). Повысят в столице с 1 января и социальные выплаты. Размер прибавки 5,5%.

Повысят также и выплаты юбилярам супружеской жизни, а также пожилым москвичам старше 100 лет.

— В регионах вырастет прожиточный минимум, от которого зависит ряд соцвыплат и доплат. Так, в Московской области он увеличится с 15 735 до 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге — с 14 220 рублей до 16 623, а в Пермском крае — с 12 227 до 14 030 рублей, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января вырастет до 8728,73 рубля. Стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) станет 142 рубля 76 копеек.

Авторы Нина Важдаева