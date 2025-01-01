В Госдуме рассказали, какие изменения в выплате пенсий произойдут в 2025 году

Ожидается, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля. Об этом и других изменениях в вопросе пенсий рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Пенсионный балл, в свою очередь, увеличится с 133,05 до 142,76 рубля. Особенно важным станет автоматическое возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров начиная с 2025 года», — объяснил Чаплин в беседе с RT.

Депутат напомнил, как рассчитывается размер страховой пенсии. Это произведение накопленных пенсионных коэффициентов и их ценности при назначении пенсии. К полученной сумме будет добавлена фиксированная выплата 8728,73 рубля. «Таким образом, размер пенсии с 30 пенсионными баллами приблизится к 13 тысячам рублей», — добавил он.

С апреля 2025 года вырастут на 14,75% и социальные пенсии. Средний размер выплат к концу 2025 года составит 15 456 рублей.

Выход на пенсию женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения, которые не успели выйти на пенсию в 2024 году, автоматически переносится на 2025-й.

«Возраст, сфера деятельности и многодетность остаются важными факторами, позволяющими досрочно выйти на пенсию. Учителям и врачам, например, пенсия полагается после достижения 25—30 лет стажа, многодетные матери могут выйти на отдых на несколько лет раньше, а работающие в сложных условиях женщины и мужчины — в 55 и 60 лет соответственно», — отметил депутат.

При наличии значительного стажа возможно досрочное получение пенсии на два года. На двойную пенсию, по словам Чаплина, имеют права ветераны и ликвидаторы в соответствии с федеральным законодательством. В число льготников также попали лётчики, космонавты и военные. С 2019 года на надбавку в 25% имеют право сельские жители, проживающие в агросекторе и имеющие трудовой стаж не менее 30 лет.