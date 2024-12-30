Рост пенсий, дорогой развод, штрафы за нарушения ПДД и подоходный налог: новые законы в России с 1 января 2025 года С наступлением нового года россиян ждёт ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения, повышение подоходного налога для тех, чей доход превышает 2,4 млн рублей в год, рост тарифов и пошлин, а также ряд других изменений в различных сферах жизни. 29 декабря, 21:15 Какие законы изменят жизнь россиян с 1 января. Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / Freepik, gpointstudio, асьерромеро

Повышение тарифов ЖКХ

С наступлением нового года вновь увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Поскольку установление тарифов относится к компетенции субъектов Федерации, в различных регионах они вырастут на разную величину. Самое большое увеличение платы за ЖКУ ждёт жителей Пермского края, там она возрастёт на 21 процент, самое низкое — жителей Амурской области — на 8,6 процента. В среднем по стране тарифы увеличатся примерно на 12 процентов.

Как изменятся тарифы в разных регионах России с 1 января 2025 года. Фото © Freepik

Рост пенсий

С 1 января пенсии будут проиндексированы на 7,3 процента. По сообщению Социального фонда, в результате индексации страховая пенсия по старости возрастёт в среднем на 1683 рубля и составит к концу года 24 059 рублей.

Согласно графику проводимой в стране пенсионной реформы, которая должна завершиться в 2028 году, в будущем году на страховую пенсию по старости не выйдет никто. В нынешнем году на пенсию вышли мужчины, достигшие возраста 63 лет и женщины 58 лет. В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 64 лет и женщины 59 лет.

Увеличение налога на богатых

С будущего года впервые в истории Российской Федерации вместо ныне действующей так называемой плоской шкалы подоходного налога в 13 процентов для всех, независимо от размеров дохода, вводится прогрессивная шкала подоходного налога, предусматривающая повышение ставки налога в зависимости от дохода: чем больше доход, тем выше ставка.

С 1 января 2025 года в России вводится прогрессивная шкала подоходного налога, предусматривающая повышение ставки налога в зависимости от дохода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nimito

Новая ставка будет пятиступенчатая. Для граждан, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, сохраняется ныне действующая ставка налога в 13 процентов. При доходе выше этой суммы — до 5 миллионов рублей — ставка составит уже 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов, свыше 50 миллионов — 22 процента.

Водителей призовут к порядку рублём

С неприятных новостей начнётся 2025 год для водителей, не отличающихся дисциплинированностью на дорогах: штрафы за многие нарушения правил дорожного движения увеличатся в полтора раза.

В первую очередь, водителям грузовиков придётся платить штраф за транзитный проезд в неразрешённых местах в 10 раз больше, чем раньше. В большинстве регионов штраф увеличивается с 500 рублей до 5 000, а в Москве и Санкт-Петербурге он составит 7 500 рублей. Соответствующие поправки в законы утвердил президент РФ Владимир Путин. Такая мера позволит разгрузить движение в городах и сделает их безопаснее и комфортнее. С нового года водителям большегрузов будет экономически невыгодно сокращать путь, проезжая по городам. Скажется это и на качестве дорог, на которое зачастую влияют перегруженные фуры.

С 1 января 2025 года штраф за управление транспортом в нетрезвом виде возрастёт с 30 000 до 45 000 рублей. Фото © Freepik

Штраф за управление транспортом в нетрезвом виде возрастёт с 30 000 до 45 000 рублей плюс лишение прав на полтора – два года, за непристёгнутый ремень безопасности — с 1000 до 1500 рублей, за превышение скорости на 20–40 км/ч — с 500 до 750 рублей, на 40–60 км/ч — с 1500 до 2250 рублей, на 60–80 км/ч — с 2000–2500 до 3000–3700 рублей или лишение прав на четыре – шесть месяцев, более 80 км/ч — с 5000 до 7500 рублей или лишение прав на полгода, за проезд на красный свет — с 1000 до 1500 рублей, за езду по обочине — с 1500 до 2500 рублей. Также в полтора раза увеличатся штрафы и за ряд других нарушений ПДД.

При этом скидка за быструю уплату штрафа уменьшится вдвое и составит 25 процентов от суммы взыскания вместо нынешних 50 процентов. А вот срок льготной оплаты увеличится до 30 дней вместо теперешних 20.

Развод и девичья фамилия влетят в копеечку

Госпошлина за расторжение брака — с 650 увеличится до 5000 рублей. Фото © Freepik

С будущего года увеличиваются и госпошлины за некоторые юридические операции. Так, более чем в семь с половиной раз возрастёт госпошлина за расторжение брака — с 650 до 5000 рублей. Кстати, пошлина за изменение фамилии также существенно увеличится — с 1600 до 5000 рублей. А вот пошлина за оформление брака не изменится и останется, как и прежде, 350 рублей.

Авторы Владимир Дюжий