Индексация пенсий в 2025-м: кого ждёт новая доплата в январе, а кто её уже получил

Страховые пенсии по старости в 2025 году проиндексируют около семи миллионам работающих пенсионеров в России. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, напомнив, что многие граждане повышенную пенсию за январь получили ещё до 28 декабря.

«Порядка семи миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством» , — заявила парламентарий РИА «Новости», пояснив, что всего получателей страховых пенсий в нашей стране порядка 38 миллионов человек.

Индексация пенсий с 1 января ранее касалась только неработающих пенсионеров из России. Работающие с 2016 года ежегодную прибавку не получали. В этом году было принято решение возобновить индексацию их пенсий. Таким образом, с 1 января 2025 года они тоже получат повышенную пенсию. Те из них, которым приходят выплаты в начале месяца, получили январскую пенсию уже в декабре. Life.ru ранее назвал 3 доплаты, которые пенсионеры впервые получат в Новом году.