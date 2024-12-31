3 главные прибавки к социальным выплатам с 1 января. Кому станут платить больше и на сколько В 2025 году повысят многие социальные выплаты. Прибавка затронет пенсии, пособия семьям с детьми, компенсации и субсидии, выплаты работающим людям и безработным. Кого ждут самые крупные прибавки с 1 января? 30 декабря, 21:20 Социальные выплаты повысят с 1 января. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

На сколько вырастут пенсии

В следующем году, вполне вероятно, пенсионеров ждёт не одна, а сразу несколько индексаций пенсии. На данный момент точно известно про прибавку с 1 января к страховым пенсиям. Индексация составит 7,3%. Тем не менее вполне вероятно, что эта прибавка будет не единственной. Пенсию повышают каждый год, и размер прибавки зависит от инфляции. В этом году инфляция по итогам года может оказаться более 7,3%. Если это произойдёт, то пенсию повысят ещё раз. Стоит отметить, что в этом году прибавка коснётся как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Кроме того, пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы получат доплату в размере 1200 рублей. Эту сумму прибавят к фиксированной выплате. В дальнейшем она будет индексироваться каждый год, как и сама пенсия.

На сколько вырастут выплаты семьям с детьми

При определении размера различных пособий на детей учитывают размер прожиточного минимума, который устанавливается на региональном уровне, размер МРОТ, а также доход семьи.

Например, размер ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка составляет от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума в зависимости от уровня доходов семьи. Беременным женщинам пособие выплачивается в зависимости от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Пособие, которое начисляется на ребёнка, зависит от размера прожиточного минимума на ребёнка в регионе, где проживает заявитель.

— Величина прожиточного минимума растёт каждый год. Размер её определяется в каждом регионе самостоятельно. Возьмём, к примеру, Москву. В столице величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2024 году была определена на уровне 22 662 рублей, а для детей составила 19 586 рублей. С 1 января 2025 года прожиточный минимум вырастет до 23 908 рублей для трудоспособного населения, для детей — 20 663 рубля, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

На сколько вырастет МРОТ, пособия работающим людям и безработным

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда. Увеличат его на 16,6% — до 22 440 рублей в месяц. В связи с увеличением МРОТ повысятся минимальные выплаты, связанные с работой. Кроме того, вырастет минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

— Суммы пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком зависят от размера заработной платы застрахованного человека. При этом есть ограничения по минимальной и максимальной величинам. Они будут увеличены в следующем году для тех, у кого отпуск наступит после 1 января 2025 года, — добавила Екатерина Ноженко.

Авторы Нина Важдаева