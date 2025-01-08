Свыше 80 тысяч мигрантов выдворили из России в 2024 году

В 2024 году из России было принудительно выдворено более 80 тысяч мигрантов за нарушения миграционных правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ФССП.

К декабрю 2024 года суды вынесли решения о выдворении более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2023 году за пределы страны было выдворено свыше 44,2 тысячи мигрантов в 60 стран, а в 2022 году — 26,6 тысячи в 47 стран. С 2017 по 2022 год из России было выслано около 200 тысяч мигрантов.

В Москве и области в 2024 году выдворили 23 тысячи мигрантов, признанных виновными в нарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ. Эти лица не смогут вернуться в Россию в течение следующих пяти лет.