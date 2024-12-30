Путин предупредил нелегальных мигрантов

Уехать до 30 апреля следует тем, кто не собирается законно пребывать в России, а также тем, кто не сдал биометрию, не прошёл тест на наркотики и инфекцию, не сдал экзамен по русскому языку и истории, не уплатил задолженности. С 5 февраля 2025 года активируется миграционный режим высылки.