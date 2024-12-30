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Регион
30 декабря, 14:04
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Путин предупредил нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты должны до 30 апреля уехать из РФ или узаконить статус

Все нелегальные мигранты должны до 30 апреля узаконить свой статус или покинуть территорию России. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Уехать до 30 апреля следует тем, кто не собирается законно пребывать в России, а также тем, кто не сдал биометрию, не прошёл тест на наркотики и инфекцию, не сдал экзамен по русскому языку и истории, не уплатил задолженности. С 5 февраля 2025 года активируется миграционный режим высылки.

Россия с 2025 года ужесточает правила пребывания для безвизовых мигрантов
Россия с 2025 года ужесточает правила пребывания для безвизовых мигрантов

Недавно Владимир Путин подписал закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В документе говорится, что экзамен можно будет бесплатно сдать в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях.

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Shutterstock / FOTODOM / stu.dio

Николай Рюмин
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