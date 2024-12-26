Россия с 2025 года ужесточает правила пребывания для безвизовых мигрантов

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые правила, ограничивающие срок пребывания иностранных граждан, прибывающих в страну без визы. Согласно сообщению МИД РФ, безвизовые иностранцы смогут находиться на территории страны не более 90 суток суммарно в течение календарного года.

Эти изменения вводятся в соответствии с федеральным законом № 260-ФЗ от 8 августа 2024 года. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что новые правила распространяются исключительно на граждан, приезжающих в Россию без визы. Исключения будут сделаны для случаев, предусмотренных федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» или международными договорами, а также для иностранцев, которым срок пребывания был продлён в соответствии с законодательством.

«Указанные изменения распространяются исключительно на иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. В соответствии с п. 1 ст. 5 вышеуказанного федерального закона срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы», — добавили в МИД.