Лучший генофонд! В России хотят решить проблему демографии с помощью банка спермы бойцов СВО
В Общественной палате РФ предложили создать банк спермы бойцов СВО
Проблему демографии предложили решить при помощи создания банка спермы участников СВО. Российские военные будут сдавать биоматериал на базе военных учреждений или во время отпуска. С такой идеей выступила Общественная палата России (ОП РФ).
«Мы должны понимать, что донорство спермы — это не просто медицинская процедура, это акт ответственности за будущее. Учитывая текущие демографические тенденции и снижение рождаемости, нам необходимо создать систему, которая будет поддерживать подобные инициативы», — написала член ОП РФ Екатерина Колотовкина.
Она также поделилась комментариями женщин, которые поддержали эту инициативу. Одни делятся своими историями о погибших мужьях или серьёзных ранениях, после которых супруги не могли зачать ребёнка. Другие пишут, что самые сильные и здоровые мужчины сейчас находятся на спецоперации, а рожать от мигрантов и слабых здоровьем не хочется. Колотовкина заявила, что донорство спермы и ЭКО должны стать доступными для граждан.
Президент России Владимир Путин заявлял, что повышение демографии и улучшение благосостояния семей являются приоритетными целями страны. Глава государства отметил, что именно в семье у ребёнка формируются правильные традиционные ценности.
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