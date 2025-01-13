Лучший генофонд! В России хотят решить проблему демографии с помощью банка спермы бойцов СВО

Проблему демографии предложили решить при помощи создания банка спермы участников СВО. Российские военные будут сдавать биоматериал на базе военных учреждений или во время отпуска. С такой идеей выступила Общественная палата России (ОП РФ).

«Мы должны понимать, что донорство спермы — это не просто медицинская процедура, это акт ответственности за будущее. Учитывая текущие демографические тенденции и снижение рождаемости, нам необходимо создать систему, которая будет поддерживать подобные инициативы», — написала член ОП РФ Екатерина Колотовкина.

Она также поделилась комментариями женщин, которые поддержали эту инициативу. Одни делятся своими историями о погибших мужьях или серьёзных ранениях, после которых супруги не могли зачать ребёнка. Другие пишут, что самые сильные и здоровые мужчины сейчас находятся на спецоперации, а рожать от мигрантов и слабых здоровьем не хочется. Колотовкина заявила, что донорство спермы и ЭКО должны стать доступными для граждан.