В Госдуме хотят разрешить россиянам заключать браки прямо в роддомах
Депутат Буцкая призвала разрешить заключение браков в роддомах
Россияне должны иметь возможность заключать браки прямо в роддомах, уверена первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В беседе с 360.ru она обратила внимание, что в нашей стране есть много детей, рождённых вне официального брака.
«В общем, мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность, в том числе, заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребёнка, но и родители могли заключить брак», — раскрыла смысл инициативы парламентарий.
По её словам, если ребёнок родился вне брака, то мужчине приходится тратить время на оформление документов для подтверждения отцовства. Депутат ГД РФ заявила, что если мужчина не сделал предложение второй половинке сразу, то в момент рождения ребёнка — самое время.
Ранее в Госдуме назвали лучший возраст для рождения первенца, а общественники призвали женщин рожать не менее трёх детей для улучшения демографии. Кроме того, россиянкам подсказали, где искать «нормального русского мужика».
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