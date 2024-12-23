В Госдуме хотят разрешить россиянам заключать браки прямо в роддомах

Россияне должны иметь возможность заключать браки прямо в роддомах, уверена первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В беседе с 360.ru она обратила внимание, что в нашей стране есть много детей, рождённых вне официального брака.

«В общем, мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность, в том числе, заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребёнка, но и родители могли заключить брак», — раскрыла смысл инициативы парламентарий.