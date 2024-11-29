«Матери России» призвали россиянок рожать не менее трёх детей
Для обеспечения демографического роста в нашей стране женщины должны рожать как минимум троих детей, уверена член центрального президиума ВОД «Матери России» Диана Фарахова.
«Мы в большей степени нацелены на то, чтобы любая семья, которая создаётся, как минимум, не заканчивала своё существование, и в ней было не меньше трёх детей», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».
По её словам, многодетность является залогом продолжения рода. Эксперт объяснила это тем, что семья складывается из двух родов, а каждый ребёнок начинает новый. Соответственно, из каждой семьи должно воспроизводиться минимум три рода.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Согласно документу, отказ от деторождения запрещено рекламировать в интернете, СМИ, кино, самой рекламе и среди детей. За нарушение закона положены штрафы до пяти миллионов рублей.