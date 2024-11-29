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29 ноября, 13:10

«Матери России» призвали россиянок рожать не менее трёх детей

Для обеспечения демографического роста в нашей стране женщины должны рожать как минимум троих детей, уверена член центрального президиума ВОД «Матери России» Диана Фарахова.

«Мы в большей степени нацелены на то, чтобы любая семья, которая создаётся, как минимум, не заканчивала своё существование, и в ней было не меньше трёх детей», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

По её словам, многодетность является залогом продолжения рода. Эксперт объяснила это тем, что семья складывается из двух родов, а каждый ребёнок начинает новый. Соответственно, из каждой семьи должно воспроизводиться минимум три рода.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Согласно документу, отказ от деторождения запрещено рекламировать в интернете, СМИ, кино, самой рекламе и среди детей. За нарушение закона положены штрафы до пяти миллионов рублей.

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Борис Эльфанд
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