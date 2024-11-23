Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Отказ от деторождения запрещено рекламировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. Также запрещено продвигать чайлдфри среди детей, органы власти будут предпринимать меры по защите несовершеннолетних от подобной информации.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон не влияет на решение женщин о рождении ребёнка. Он создан для защиты подрастающего поколения от влияния деструктивной информации. Дети должны быть ориентированы на семейные, традиционные ценности, заявил Володин.
Также вводятся штраф за пропаганду чайлдфри. Граждане, рекламирующие отказ от деторождения, получат штраф в размере до 100 тысяч рублей, должностные лица — до 200 тысяч рублей, юридические лица — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Life.ru