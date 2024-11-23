Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Отказ от деторождения запрещено рекламировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. Также запрещено продвигать чайлдфри среди детей, органы власти будут предпринимать меры по защите несовершеннолетних от подобной информации.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон не влияет на решение женщин о рождении ребёнка. Он создан для защиты подрастающего поколения от влияния деструктивной информации. Дети должны быть ориентированы на семейные, традиционные ценности, заявил Володин.