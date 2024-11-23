Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административного наказания за пропаганду идеологии чайлдфри. Теперь за популяризацию отказа от деторождения гражданам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если идеологию чайлдфри распространяют с помощью интернета, СМИ или пропаганда нацелена на детей, наказание становится строже. В этом случае максимальный штраф составит 400 тысяч рублей для граждан, 800 тысяч рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юрлиц. Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) — в ту же статью, которая устанавливает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.