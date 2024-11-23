Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административного наказания за пропаганду идеологии чайлдфри. Теперь за популяризацию отказа от деторождения гражданам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если идеологию чайлдфри распространяют с помощью интернета, СМИ или пропаганда нацелена на детей, наказание становится строже. В этом случае максимальный штраф составит 400 тысяч рублей для граждан, 800 тысяч рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юрлиц. Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) — в ту же статью, которая устанавливает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Напомним, что 12 ноября в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Насильно рожать никто не заставляет, но продвижение самой идеи отказа от деторождения теперь под запретом. 20 ноября закон одобрил Совет Федерации. За высказались 157 сенаторов, против не проголосовал никто, воздержавшихся не было.
Life.ru