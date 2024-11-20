Совфед одобрил штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

По итогам пленарного заседания Совета Федерации был одобрен закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей. Так, продвигать чайлдфри будет запрещено в Интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

За проголосовали 162 сенатора, 1 высказался против, воздержавшихся не было. Согласно поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», публикация данных, пропагандирующих отказ от деторождения, будет считаться основанием для включения в реестр запрещённой информации Роскомнадзора.

Кроме того, штраф за продвижение чайлдфри может составить до 5 миллионов рублей по аналогии со штрафными санкциями за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За высказались 157 сенаторов, против не проголосовал никто, воздержавшихся также не было. Изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.