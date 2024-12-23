В Минздраве раскрыли идеальный возраст для рождения ребёнка

Самый подходящий возраст для женщины, чтобы завести детей — от 18 до 35 лет. Мужчины способны стать отцами и в позднем возрасте, однако вероятность успеха уменьшается с каждым годом. Об этом сообщает Минздрав РФ.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребёнка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — приводит сообщение Минздрава РИА «Новости».

По данным специалистов, курение в 1,6 раза увеличивает риск бесплодия, а потребление более 20 граммов этанола в день — на 60%. Если же пить более пяти чашек кофе в день, то шанс забеременеть снижается в 1,45 раза.

Также в Минздраве добавили, что шанс мужчины завести детей в возрасте старше 35 лет вдвое меньше в сравнении с молодыми отцами. Помимо этого, большой возраст может повлиять на развитие шизофрении, аутизма, лейкоза и прочих аномалий у ребёнка.