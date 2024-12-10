Врач объяснила, можно ли заниматься сексом при беременности
Врач Никитина считает нормой секс при беременности
Можно ли заниматься сексом во время беременности? Этим вопросом задаются многие супруги. Врач-психотерапевт Лариса Никитина спешит успокоить будущих мам и пап: секс при беременности считается нормой и даже полезен, однако следует помнить об ограничениях.
«Если есть хотя бы малейшие признаки угрозы — тонус матки, боли внизу живота, кровянистые выделения — лучше воздержаться от интимной близости до консультации с врачом», — предупредила сексолог.
Она добавила в беседе с URA.ru, что секс не запрещён на любом сроке беременности. Тем не менее, в первом триместре у многих беременных снижается либидо, зато во втором, наоборот, повышается. А в третьем триместре необходимо подбирать комфортные позы из-за растущего живота. Однако за 2-3 недели до родов следует быть максимально осторожными.
Что касается интенсивности интимной близости, то врач рекомендовала ориентироваться на собственное самочувствие, иных ограничений нет. К слову, во втором триместре сексуальные аппетиты женщины могут даже превышать возможности мужчины. Тем не менее, на всех сроках беременности следует избегать слишком резких фрикций и глубокого проникновения, давления на живот, грубости и жесткости.
Ранее врач перечислила пять самых вредных продуктов для будущих мам. В частности, по её словам, во время беременности опасно употреблять сырые яйца и морепродукты. Кроме того, женщин предупредили о факторах развития недоношенности.
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