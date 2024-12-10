Врач объяснила, можно ли заниматься сексом при беременности

Можно ли заниматься сексом во время беременности? Этим вопросом задаются многие супруги. Врач-психотерапевт Лариса Никитина спешит успокоить будущих мам и пап: секс при беременности считается нормой и даже полезен, однако следует помнить об ограничениях.

«Если есть хотя бы малейшие признаки угрозы — тонус матки, боли внизу живота, кровянистые выделения — лучше воздержаться от интимной близости до консультации с врачом», — предупредила сексолог.

Она добавила в беседе с URA.ru, что секс не запрещён на любом сроке беременности. Тем не менее, в первом триместре у многих беременных снижается либидо, зато во втором, наоборот, повышается. А в третьем триместре необходимо подбирать комфортные позы из-за растущего живота. Однако за 2-3 недели до родов следует быть максимально осторожными.