Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:57

Россиянка на 6 месяце беременности убила двойню от любовника с помощью выкидыша и отвезла тела в больницу

Беременная двойней многодетная мать из Ногинска вызвала выкидыш на 6-м месяце

Многодетная мать из подмосковного Ногинска забеременела двойней от любовника. От детей она решила избавиться на 21-й неделе беременности (6-й месяц) при помощи выкидыша, передаёт РЕН ТВ.

На съёмной квартире женщина приняла неизвестные таблетки и после выкидыша самостоятельно перерезала пуповину. Затем она привезла тела детей в больницу на такси. Проводится проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. На месте происшествия найдены медкарта и нож.

Ранее в кемеровском торговом центре уборщица жестоко избила беременную женщину. Работницу ТЦ возмутило, что будущая мать зашла в туалет во время уборки. Она ударила беременную женщину несколько раз и выдрала ей клок волос.

Уралец безжалостно покромсал ножом беременную женщину на глазах у её маленькой дочки
Уралец безжалостно покромсал ножом беременную женщину на глазах у её маленькой дочки
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar