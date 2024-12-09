Россиянка на 6 месяце беременности убила двойню от любовника с помощью выкидыша и отвезла тела в больницу
Беременная двойней многодетная мать из Ногинска вызвала выкидыш на 6-м месяце
Многодетная мать из подмосковного Ногинска забеременела двойней от любовника. От детей она решила избавиться на 21-й неделе беременности (6-й месяц) при помощи выкидыша, передаёт РЕН ТВ.
На съёмной квартире женщина приняла неизвестные таблетки и после выкидыша самостоятельно перерезала пуповину. Затем она привезла тела детей в больницу на такси. Проводится проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. На месте происшествия найдены медкарта и нож.
Ранее в кемеровском торговом центре уборщица жестоко избила беременную женщину. Работницу ТЦ возмутило, что будущая мать зашла в туалет во время уборки. Она ударила беременную женщину несколько раз и выдрала ей клок волос.
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