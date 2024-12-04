Разбила нос и вырвала волосы: Уборщица жестоко избила беременную россиянку в ТЦ
МВД Кузбасса проводит проверку по факту избиения беременной девушки в ТЦ
В Кемерове полиция начала проверку после нападения на беременную 26-летнюю жительницу ТЦ. Как оказалось, девушка на девятом месяце пострадала от рук 41-летней уборщицы. Конфликт произошёл накануне в туалетной комнате.
«Я зашла в туалет, мне срочно нужно было, я на девятом месяце. Там женщина делала уборку. Она стала хамить и жаловаться, что люди постоянно заходят и не дают ей закончить», — приводит слова пострадавшей паблик «Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия» в соцсети «Вконтакте».
Девушка вышли из туалетной кабины, хлопнув дверью. Тогда 41-летняя уборщица догнала беременную, несколько раз ударила её и даже вырвала клок волос. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, где ей диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
Уборщица избила 26-летнюю беременную девушку. Фото © VK / Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия
Уборщица вырвала волосы у девушки. Фото © VK / Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия
В настоящее время полиция Кузбасса устанавливают все обстоятельства конфликта, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении ведомства.
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