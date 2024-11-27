Несовершеннолетняя мать из Сибири сняла на видео, как учит курить своего сына

Пользователи Сети шокированы видео, на котором 17-летняя мать из Белово Кемеровской области даёт своему маленькому сыну сигарету. Предположительно, девушка родила ребёнка в 14 лет. Кадрами уже заинтересовались в правоохранительных органах, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Как пишет RT, девушка по имени Снежана состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а опекуном мальчика является его бабушка Наталья. По её словам, мать практически не занимается воспитанием ребёнка. Видео в сеть слила подруга Снежаны, с которой произошла ссора. Прокуратура уже начала проверку по данному факту, мальчик находится в специализированном учреждении.