Несовершеннолетняя мать из Сибири сняла на видео, как учит курить своего сына
В Белово 17-летняя мать сняла на видео, как учит 3-летнего сына курить
Пользователи Сети шокированы видео, на котором 17-летняя мать из Белово Кемеровской области даёт своему маленькому сыну сигарету. Предположительно, девушка родила ребёнка в 14 лет. Кадрами уже заинтересовались в правоохранительных органах, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
17-летняя мать из Белово дала покурить своему трёхлетнему сыну. Видео © Telegram-канал Mash Siberia
Как пишет RT, девушка по имени Снежана состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а опекуном мальчика является его бабушка Наталья. По её словам, мать практически не занимается воспитанием ребёнка. Видео в сеть слила подруга Снежаны, с которой произошла ссора. Прокуратура уже начала проверку по данному факту, мальчик находится в специализированном учреждении.
Ранее в Таганроге мать в состоянии алкогольного опьянения избила сыновей-близнецов, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там умирать. Один мальчиков не пережил полученных травм и погиб, второй брат находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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