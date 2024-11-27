В Петербурге в ванной утонул 12-летний ребёнок с ДЦП

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства трагедии, унёсшей жизнь несовершеннолетнего инвалида. По данным 78.ru, в ванной утонул 12-летний мальчик, страдающий от ДЦП. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Сообщение о гибели ребёнка в дежурную часть поступило во вторник, 26 ноября. Прибывшие на место ЧП оперативники обнаружили тело 12-летнего мальчика с ДЦП, который по недосмотру родителей захлебнулся водой во время купания в ванной. Сотрудники скорой помощи не смогли реанимировать подростка.