В Петербурге в ванной утонул 12-летний ребёнок с ДЦП
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства трагедии, унёсшей жизнь несовершеннолетнего инвалида. По данным 78.ru, в ванной утонул 12-летний мальчик, страдающий от ДЦП. По факту смерти возбуждено уголовное дело.
Сообщение о гибели ребёнка в дежурную часть поступило во вторник, 26 ноября. Прибывшие на место ЧП оперативники обнаружили тело 12-летнего мальчика с ДЦП, который по недосмотру родителей захлебнулся водой во время купания в ванной. Сотрудники скорой помощи не смогли реанимировать подростка.
СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе проверки было установлено, что семья погибшего ребёнка полная и не состоит на учёте.
Ранее двое детей утонули в Пермском селе Бикбарда, играя без присмотра взрослых. А в Ленобласти в ванной умер двухлетний ребёнок — под подозрением его мать.
Life.ru