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25 ноября, 16:27

Избила и засунула в сумку: Раскрыты страшные детали расправы матери над младенцами-близнецами в Таганроге

В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве сына

В Таганроге задержали мать двух 6-месячных младенцев, которую подозревают в убийстве одного из них и попытке убийства его брата-близнеца. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского СУСК РФ.

В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве сына. Видео © Telegram/Ростовский Следком

«24 ноября 2024 года она, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двум своим детям телесные повреждения. Затем, положив детей в сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов, расположенных в городе Таганроге, где оставила», — говорится в сообщении.

Сотрудниками магазина вызвали скорую, которая и констатировала смерть одного мальчика.

«Чтоб они сдохли!» Мать пришла с убитым сыном и его умирающим братом-близнецом в магазин
«Чтоб они сдохли!» Мать пришла с убитым сыном и его умирающим братом-близнецом в магазин

Напомним, тело 6-месячного мальчика нашли в Таганроге 24 ноября. Рядом с ним лежал покалеченный брат-близнец. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», приоритетной версией была причастность родителей к убийству одного сына и покушению на второго.

Обложка ©

Telegram/Ростовский Следком

Александра Вишнякова
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