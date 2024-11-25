Избила и засунула в сумку: Раскрыты страшные детали расправы матери над младенцами-близнецами в Таганроге
В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве сына
В Таганроге задержали мать двух 6-месячных младенцев, которую подозревают в убийстве одного из них и попытке убийства его брата-близнеца. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского СУСК РФ.
В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве сына. Видео © Telegram/Ростовский Следком
«24 ноября 2024 года она, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двум своим детям телесные повреждения. Затем, положив детей в сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов, расположенных в городе Таганроге, где оставила», — говорится в сообщении.
Сотрудниками магазина вызвали скорую, которая и констатировала смерть одного мальчика.
Напомним, тело 6-месячного мальчика нашли в Таганроге 24 ноября. Рядом с ним лежал покалеченный брат-близнец. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», приоритетной версией была причастность родителей к убийству одного сына и покушению на второго.