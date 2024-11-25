«Чтоб они сдохли!» Мать пришла с убитым сыном и его умирающим братом-близнецом в магазин

Мать 6-месячных братьев-близнецов, одного из которых нашли мёртвым в Таганроге, а второго с тяжёлыми травмами, страшно пила и провоцировала людей на драки. Накануне случившегося она и вовсе кричала, что ненавидит своих детей и желает, чтобы они сдохли. Об этом рассказала знакомая семьи в беседе с «Газетой.ru».

По словам собеседницы издания, мать мальчиков была частой гостьей «Аллеи славы», где собирается весь «сброд» города и ежедневно «бухает». Живёт женщина вместе с пьющим, но работящим мужчиной. Недавно он поднял на уши весь район в поисках мальчиков — мать была в очередном загуле и пришла домой без коляски. Кроме того, у женщины есть ещё старший сын, который с ней не проживает.

«Мать пила как сволочь. На районе, где я жила, есть такая знаменитая «Аллея славы», где такой сброд, как она, собирается и ежедневно бухает. <…> Вроде дома у них обстановка не сильно плохая для проживания деток, поэтому, скорее всего, ПДН и не брали её на учёт», — поделилась деталями знакомая семьи.

Женщина призналась, что не знает детали гибели одного из близнецов. Трагедия развернулась в магазине «Дары моря». По словам очевидцев, родители «пытались детей там от крови оттереть».

«С одним ребёнком в магазин забежал мужчина, папа детей забежал следом со вторым ребёнком. У одного была пробита голова, оба мальчика были в крови и ссадинах. Следом забежала их мать с криками: «Чтоб они сдохли, я их ненавижу» и прочие выкрики в таком духе. В магазине есть камеры, есть видео, которое, естественно, уже у органов, чтобы только это дело не спустили им с рук», — пояснила женщина.

Она добавила, что мужчина, который первый забежал, кричал о помощи. Он просил людей вызвать скорую помощь и полицию.