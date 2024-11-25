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25 ноября, 08:38

Убитого шестимесячного мальчика и его покалеченного брата-близнеца нашли в Таганроге

В Таганроге нашли убитого 6-месячного мальчика, его брат госпитализирован

Следователи в Ростовской области завели уголовное дело об убийстве после обнаружения в Таганроге тела шестимесячного мальчика с признаками насильственной смерти. Его шестимесячный брат госпитализирован с телесными повреждениями, сообщают пресс-службы регионального СК и Прокуратуры.

«24 ноября 2024 года в Таганроге медицинскими работниками обнаружены двое 6-месячных детей с травмами, один из них без признаков жизни. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования», – рассказали в прокуратуре.

П факту случившегося следственным отделом по Таганрогу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство); ч. 3 ст. 30, п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время изучается версия причастности их родителей близнецов к убийству сына и покушению на второго.

А прокуратура организовала проверку, в том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей.

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Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM

Владимир Озеров
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