Охотник случайно убил сибирячку двумя выстрелами в зашевелившийся куст
Следком: В Новосибирской области охотник убил женщину, приняв её за зверя
Место охоты. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области
СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который во время охоты случайно застрелил женщину в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
Оружие охотника. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области
Охотника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй об убийстве по неосторожности. По данным следователей, 29-летний подозреваемый вечером 23 ноября отправился на охоту в лес, в двух километрах от города Барабинска. Заметив, что стоящий перед ним куст вдруг абсолютно нехарактерно для растения зашевелился, фигурант спустил курок. Было сделано не менее двух выстрелов в сторону, где, как считал человек с ружьём, сидит дикий зверь.
Одна из пуль попала в 44-летнюю женщину, которая затем скончалась в больнице.
Одна из выпущенных пуль. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области
«В настоящее время следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в публикации.
В последнее время участились случаи, когда на охоте вместо животных убивают людей. К примеру, ранее на Урале охотник застрелил 18-летнюю девушку, подумав, что перед ним косуля. Кроме того, в подмосковном лесу другой любитель дичи расстрелял двоих человек, один из которых скончался. Мужчина тогда заявил, что стрелял по птицам. Также в Иркутской области полицейский на «пьяной охоте» застрелил загонщика, который скончался от попадания на месте.