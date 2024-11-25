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25 ноября, 07:24

Охотник случайно убил сибирячку двумя выстрелами в зашевелившийся куст

Следком: В Новосибирской области охотник убил женщину, приняв её за зверя

Место охоты. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Место охоты. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который во время охоты случайно застрелил женщину в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Оружие охотника. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Оружие охотника. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Охотника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй об убийстве по неосторожности. По данным следователей, 29-летний подозреваемый вечером 23 ноября отправился на охоту в лес, в двух километрах от города Барабинска. Заметив, что стоящий перед ним куст вдруг абсолютно нехарактерно для растения зашевелился, фигурант спустил курок. Было сделано не менее двух выстрелов в сторону, где, как считал человек с ружьём, сидит дикий зверь.

Одна из пуль попала в 44-летнюю женщину, которая затем скончалась в больнице.

Одна из выпущенных пуль. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Одна из выпущенных пуль. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

«В настоящее время следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в публикации.

Раненый лось чуть не затоптал охотника в Якутии
Раненый лось чуть не затоптал охотника в Якутии

В последнее время участились случаи, когда на охоте вместо животных убивают людей. К примеру, ранее на Урале охотник застрелил 18-летнюю девушку, подумав, что перед ним косуля. Кроме того, в подмосковном лесу другой любитель дичи расстрелял двоих человек, один из которых скончался. Мужчина тогда заявил, что стрелял по птицам. Также в Иркутской области полицейский на «пьяной охоте» застрелил загонщика, который скончался от попадания на месте.

Владимир Озеров
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