Охотник случайно убил сибирячку двумя выстрелами в зашевелившийся куст

СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который во время охоты случайно застрелил женщину в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Охотника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй об убийстве по неосторожности. По данным следователей, 29-летний подозреваемый вечером 23 ноября отправился на охоту в лес, в двух километрах от города Барабинска. Заметив, что стоящий перед ним куст вдруг абсолютно нехарактерно для растения зашевелился, фигурант спустил курок. Было сделано не менее двух выстрелов в сторону, где, как считал человек с ружьём, сидит дикий зверь.