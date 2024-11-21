Задержан мужчина, расстрелявший охотников на бобров в подмосковном лесу. Он сам оказался заядлым охотником. 41-летний Роман Мельцер уверяет, что стрелял по птицам и чисто случайно попал в людей.

Мужчина, расстрелявший охотников в Подмосковье. Видео © SHOT

Ранее SHOT писал, что два друга-охотника — Максим и Виктор пошли на бобра в Талдоме, но сами стали жертвами. Из леса по ним открыли стрельбу. Максиму выстрелили в сердце, он умер. Виктор получил сквозное в бёдра.

Мужчина, расстрелявший охотников в Подмосковье. Фото © SHOT

Задержанный Роман постоянно ходит на охоту. Он выкладывает фото со своей добычей. Во время обысков у подозреваемого нашли несколько охотничьих ружей, патроны и камуфляжную одежду. Сейчас с ним работают следователи. Подмосковный СК возбудил дело об убийстве.