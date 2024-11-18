В подмосковном Талдоме неизвестные расстреляли охотников, перепутав с животными

В Московской области расстреляли двух охотников. 40-летний Максим скончался от обильной кровопотери, а 42-летнего Виктора госпитализировали с ранением бедра. Он находится в реанимации в подмосковной больнице. Возбуждено уголовное дело.

По словам выжившего охотника, стрелка ему увидеть не удалось. Как пишет Mash, два товарища находились в лесу возле города Талдом. Охотник помнит лишь, как Максим закричал от боли и упал. Затем Виктор и сам почувствовал боль — пуля попала в ногу. Отметим, что мужчин были разрешения на охоту. Есть вероятность, что выстрелить могли другие охотники, перепутав их с животными.

Следственный комитет города уже возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. На данный момент проводятся все оперативно-розыскные и следственные мероприятия. СК устанавливает обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершённому преступлению.