В Германии полицейские застрелили напавшего на женщину мужчину с ножом

В Нюрнберге полицейским пришлось применить огнестрельное оружие на вызове. Правоохранителям сообщили о ссоре в квартире, на месте они стали свидетелями того, как мужчина попытался ударить женщину ножом. Об этом сообщает газета Bild.

«В квартире находились 51-летний мужчина и 41-летняя женщина. В рамках операции служащим пришлось применить огнестрельное оружие против (мужчины — Прим. Life.ru). Он скончался тут же, на месте», — заявила официальный представитель регионального управления полиции Жанин Мендель.

Мужчина не представлял угрозы для самих полицейских — земельное управление уголовной полиции ведёт проверку по вопросу правомерности применения огнестрельного оружия. А прокуратура начала расследование дела — пока не установлено, в каких отношениях находились нападавший и жертва.