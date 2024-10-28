В австрийском городе застрелили мэра

В Австрии неизвестный мужчина застрелил мэра города Кирхберг-об-дер-Донау Франца Хофера, после чего скрылся в лесу на границе с Германией. Об этом сообщает газета Bild.

Мэр австрийского города Кирхберг-об-дер-Донау Франц Хофер. Фото © X / KtoUmarl

По предварительной информации, злоумышленник убил ещё одного человека. В настоящее время правоохранительные органы ищут подозреваемого. По информации газеты, мужчина мог поссориться с градоначальником из-за прав на охоту. Некоторых австрийских чиновников стали больше охранять, а местные жители забаррикадировались в своих домах.

Хофер был мэром Кирхберг-об-дер-Донау на протяжении 16 лет. В 2021 году мужчину в очередной раз переизбрали на должность градоначальника, он получил более 60% голосов. Кирхберг-об-дер-Донау находится на территории федеральной земли Верхняя Австрия. В городе проживает около тысячи человек.