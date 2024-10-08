Мэра мексиканского города жестоко убили через шесть дней после назначения

Мэр мексиканского города Чильпансинго Алехандро Аркос был застрелен всего через шесть дней после назначения. Это произошло 6 октября, сообщила местная газета El Financiero.

Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо подтвердила информацию о смерти градоначальника. Судя по фотографиям, Аркосу отрезали голову и положили её на крышу его автомобиля, в котором находилось тело.

«Я решительно осуждаю убийство Алехандро Аркоса», — написала она на своей странице в соцсети Х.