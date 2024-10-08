Мэра мексиканского города жестоко убили через шесть дней после назначения
Мэра мексиканского города Чильпансинго убили через шесть дней после назначения
Мэр мексиканского города Чильпансинго Алехандро Аркос был застрелен всего через шесть дней после назначения. Это произошло 6 октября, сообщила местная газета El Financiero.
Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо подтвердила информацию о смерти градоначальника. Судя по фотографиям, Аркосу отрезали голову и положили её на крышу его автомобиля, в котором находилось тело.
«Я решительно осуждаю убийство Алехандро Аркоса», — написала она на своей странице в соцсети Х.
Ранее в Мексике члены преступного картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова, они попытались выяснить, кто он такой и есть ли смысл требовать за него выкуп, после чего отпустили.
X / Alejandro Arcos