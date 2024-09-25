Российского блогера и велопутешественника похитил мексиканский картель

В Мексике члены преступного картеля похитили российского велопутешественника Владимира Комарова, они попытались выяснить, кто он такой и есть ли смысл требовать за него выкуп, после чего отпустили. Об инциденте россиянин рассказал сам в беседе с 360.ru.

По словам туриста, неизвестные запихнули его в машину в районе Нуэво-Ларедо и целые сутки не отпускали. Мужчину возили с собой в авто и допрашивали. Комаров признался, что уже не исключал, что его убьют, тем более что преступники употребляли наркотики. Об исчезновении путешественника стало известно 24 сентября. Он просил подписчиков отслеживать свою геолокацию и пропал, знакомые обратились в полицию. Комаров вышел на связь спустя сутки. Он рассказал, что бандиты отпустили его и потребовали больше не появляться им на глаза.