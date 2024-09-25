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Российского блогера и велопутешественника похитил мексиканский картель

Велопутешественник Комаров сутки провёл в плену у наркокартели в Мексике

25 сентября, 11:16
Владимир Комаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artenderb

Владимир Комаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artenderb

В Мексике члены преступного картеля похитили российского велопутешественника Владимира Комарова, они попытались выяснить, кто он такой и есть ли смысл требовать за него выкуп, после чего отпустили. Об инциденте россиянин рассказал сам в беседе с 360.ru.

По словам туриста, неизвестные запихнули его в машину в районе Нуэво-Ларедо и целые сутки не отпускали. Мужчину возили с собой в авто и допрашивали. Комаров признался, что уже не исключал, что его убьют, тем более что преступники употребляли наркотики. Об исчезновении путешественника стало известно 24 сентября. Он просил подписчиков отслеживать свою геолокацию и пропал, знакомые обратились в полицию. Комаров вышел на связь спустя сутки. Он рассказал, что бандиты отпустили его и потребовали больше не появляться им на глаза.

Посольство Мексики на Украине подтвердило гибель наёмника, воевавшего за ВСУ
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Ранее сообщалось, что две гражданки США погибли на севере Мексики в штате Сонора. Это произошло в результате попытки их ограбления. Бандиты открыли по ним огонь, после чего попытались скрыться.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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