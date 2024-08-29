Посольство Мексики на Украине подтвердило гибель наёмника, воевавшего за ВСУ

В мексиканском посольстве на Украине подтвердили гибель наёмного военного Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, отметили в МИД латиноамериканского государства.

«Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника. Также было подтверждено, что он не являлся военнослужащим мексиканских вооружённых сил», — указано в заявлении дипломатов.

Посольство оказывает поддержку родственникам в вопросах репатриации тела наёмника в Мексику.