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29 августа, 05:44

Посольство Мексики на Украине подтвердило гибель наёмника, воевавшего за ВСУ

В мексиканском посольстве на Украине подтвердили гибель наёмного военного Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, отметили в МИД латиноамериканского государства.

«Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника. Также было подтверждено, что он не являлся военнослужащим мексиканских вооружённых сил», — указано в заявлении дипломатов.

Посольство оказывает поддержку родственникам в вопросах репатриации тела наёмника в Мексику.

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Напомним, что недавно Лефортовский районный суд города Москвы отправил под арест двух наёмников из Колумбии, которые участвовали в военных действиях против России на стороне ВСУ. Они пробудут под стражей до 22 октября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Николай Рюмин
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