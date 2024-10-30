На Урале охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв её за косулю
СК: В Свердловской области охотник случайно застрелил 18-летнюю девушку
В Свердловской области произошла страшная трагедия, охотник принял 18-летнюю девушку за косулю и застрелил её. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Карабин «Вепрь», из которого охотник застрелил 18-летнюю девушку на Урале. Фото © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
Согласно версии следователей, накануне одном из сёл Байкаловского района мужчина нарушил правила охоты и пренебрёг техникой безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Он выстрелил из карабина «Вепрь», рассчитывая попасть в диких животных, которых он обнаружил с помощью тепловизора. Однако пуля угодила в девушку 2006 года рождения, охотник перепутал её с добычей.
Тепловизионный прицел. Фото © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
Следователи назначили нужные экспертизы и допрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ural Mash уточняет, что охотник принял девушку за косулю.
Ранее в Башкирии мужчина убил брата отставного генерала, перепутав его с лосем. Отставной военнослужащий тоже находился на месте трагедии.
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