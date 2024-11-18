«Беги на волю, родной!»: В Новой Москве из темницы сырой вызволили бобра

В селе Вороново в Новой Москве сотрудники экстренных служб вызволили провалившегося в ливнёвку бобра. Кадры спасательной операции опубликовал Mash.

Сотрудники МЧС спасают провалившегося в ливнёвку бобра в Новой Москве. Видео © Telegram / Mash

На опубликованных кадрах видно, что грызун провалился под решётку через крупную ячейку в углу. Прибывшие к месту происшествия за 20 минут сотрудники МЧС отнеслись к бобру и своим пальцам с уважением и трепетом — животное брали через одеяло, а конечности держали подальше от его зубов. Операция прошла быстро — понервничавшего бобра подняли на поверхность, где он юрко шмыгнул в речку и был таков.