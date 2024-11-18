Убийцей загонщика на полицейской охоте в Приангарье оказался начальник угрозыска

Сотрудником полиции, который 16 ноября в Ольхонском районе Иркутской области случайно застрелил пожилого загонщика на охоте, оказался начальник управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, полковник полиции Андрей Жбанов. Об этом сообщает «Байкал24».

Отряд из действующих и отставных сотрудников полиции, в компании которых проводил свой отпуск Жбанов, отправился поохотиться в угодьях близ деревни Баганта Ольхонского района. Она находится в глухой тайге на берегу одноимённой реки. При этом все участники охоты «по канону» изрядно напились.

Роковой выстрел произвёл, предположительно, начальник угрозыска иркутского главка МВД России. Пуля попала в 62-летнего жителя посёлка Мамоны. Вероятно, Жбанов обладает неплохой меткостью, поскольку загонщик, которого он принял за зверя, скончался на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Охотники имели при себе все соответствующие документы, а сама охота проводилась в установленный законов срок.

Андрей Жбанов получил свой пост начальника угрозыска в декабре 2023 года. До этого он руководил работой подразделений полиции в Иркутске и Иркутском районе. В органах внутренних дел работает с 1995 года.