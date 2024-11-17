В Иркутской области полицейского заподозрили в убийстве мужчины на охоте

В Иркутской области сотрудника полиции подозревают в том, что он случайно застрелил человека на охоте. Об инциденте сообщает региональный главк Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в аппарат ведомства, в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования», — цитирует релиз РИА «Новости».

Как стало известно, трагедия произошла недавно в Ольхонском районе. В ходе загонной охоты один из участников выстрелил по «недостаточно наблюдаемой цели», считая, что поражает зверя, но случайно подстрелил другого охотника. 62-летний мужчина, получивший ранения, скончался на месте.

В региональном управлении МВД уточнили, что выстрел мог произвести сотрудник иркутского гарнизона полиции, который отправился на охоту в свой выходной. При этом все охотники имели необходимые разрешения, нарушений установленного законом срока охота также не зафиксировано.