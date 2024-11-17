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17 ноября, 06:02

В Иркутской области машина ушла под воду, погибла женщина

В Иркутской области водитель решил сократить маршрут и проехать через замёрзший водоём. Безобидная на первый взгляд идея обернулась трагедией. Автомобиль угодил под лёд.

Место трагедии на реке в Иркутской области. Видео © Telegram / «БодАйбо city»

Как пишет Babr Mash, водитель Toyota Premio решил сократить путь и срезать через замёрзшую реку Витим. Примечательно, что у воды находились запретительные знаки. Мужчина проигнорировал предупреждение, по итогу машина затонула примерно в 20 метрах от берега. На берег оперативно удалось выбраться только водителю и одному из пассажиров. Сообщается, что 31-летняя женщина осталась внутри, она скончалась на месте.

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А ранее Life.ru рассказывал, как тело новорождённой девочки нашли в выгребной яме общественного туалета в удмуртском селе Дебёсы. Следователи подозревают в убийстве мать ребёнка.

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Telegram / «БодАйбо city»

Мария Любицкая
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