В Иркутской области машина ушла под воду, погибла женщина

В Иркутской области водитель решил сократить маршрут и проехать через замёрзший водоём. Безобидная на первый взгляд идея обернулась трагедией. Автомобиль угодил под лёд.

Как пишет Babr Mash, водитель Toyota Premio решил сократить путь и срезать через замёрзшую реку Витим. Примечательно, что у воды находились запретительные знаки. Мужчина проигнорировал предупреждение, по итогу машина затонула примерно в 20 метрах от берега. На берег оперативно удалось выбраться только водителю и одному из пассажиров. Сообщается, что 31-летняя женщина осталась внутри, она скончалась на месте.