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16 ноября, 10:56

Легковушка с двумя женщинами рухнула в канал в Петербурге

МЧС: В Петербурге в Дудергофский канал упала машина с двумя женщинами в салоне

Автокран вытаскивает машину в Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Автокран вытаскивает машину в Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

В Петербурге в Дудергофский канал упал автомобиль, в салоне которого находились две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по городу.

Автокран вытаскивает машину в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Автокран вытаскивает машину в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

«Минувшей ночью легковой автомобиль решил искупаться в водах Дудергофского канала. В этот момент в его салоне находились две молодые женщины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что они самостоятельно выбрались из воды. Врачи осмотрели женщин, те отказались от госпитализации. Автомобиль же подняли сотрудники городской поисково-спасательной службы с помощью автокрана.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане сорвался автомобиль с пассажирами. По информации МВД республики, машина съехала в десятиметровый обрыв. Пострадавшие попали в больницу.

Дарья Нарыкова
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