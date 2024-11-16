Легковушка с двумя женщинами рухнула в канал в Петербурге

В Петербурге в Дудергофский канал упал автомобиль, в салоне которого находились две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по городу.

Автокран вытаскивает машину в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

«Минувшей ночью легковой автомобиль решил искупаться в водах Дудергофского канала. В этот момент в его салоне находились две молодые женщины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что они самостоятельно выбрались из воды. Врачи осмотрели женщин, те отказались от госпитализации. Автомобиль же подняли сотрудники городской поисково-спасательной службы с помощью автокрана.