Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 12:36

Автомобиль с пассажирами сорвался в 10-метровый обрыв в Дагестане

ДТП в Дагестане. Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

ДТП в Дагестане. Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Пять человек пострадали в результате ДТП в Ботлихском районе Дагестана — там автомобиль упал в 10-метровый обрыв. Об этом сообщило МВД республики.

«12 ноября, примерно в 13:30, в селе Миарсо, 37-летний местный житель, управляя LADA 111930, не справился и съехал в обрыв высотой 10 метров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что после ДТП водитель и четыре пассажирки, женщины из Ботлихского района в возрасте 25, 33, 34 и 44 лет, с различными травмами были доставлены в Центральную районную больницу села Ботлих.

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в тоннеле в Сочи
Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в тоннеле в Сочи

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе на улице Советской случилось серьёзное ДТП, в котором участвовали три легковых автомобиля и два микроавтобуса, двигавшиеся без пассажиров. Предполагаемый виновник аварии покинул место происшествия, оставив свой автомобиль. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar