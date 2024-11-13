Автомобиль с пассажирами сорвался в 10-метровый обрыв в Дагестане

Пять человек пострадали в результате ДТП в Ботлихском районе Дагестана — там автомобиль упал в 10-метровый обрыв. Об этом сообщило МВД республики.

«12 ноября, примерно в 13:30, в селе Миарсо, 37-летний местный житель, управляя LADA 111930, не справился и съехал в обрыв высотой 10 метров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что после ДТП водитель и четыре пассажирки, женщины из Ботлихского района в возрасте 25, 33, 34 и 44 лет, с различными травмами были доставлены в Центральную районную больницу села Ботлих.