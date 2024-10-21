Герой из Дагестана нырнул в ледяную Москву-реку за погибающей в авто девушкой
Дагестанец в Москве спас девушку, упавшую в холодную реку на авто
Дагестанец Имам, спасший девушку из машины. Фото © Telegram / Тут Дагестан
В ночь на 21 октября девушка на авто угодила в реку рядом с «Москвой-сити». Свидетелем происшествия стал дагестанец Имам, который без колебаний бросился ей на помощь в ледяную воду. Видео появилось в телеграм-канале «Тут Дагестан».
Спасение девушки из Москвы-реки. Видео © Telegram / Тут Дагестан
Две молодые девушки решили, что лучшим местом для обучения дрифту будет набережная Тараса Шевченко. В какой-то момент автоледи, потеряв управление, вылетели в реку. Одна из них смогла выбраться самостоятельно, а у второй случился приступ эпилепсии. Обе гонщицы после доставки на берег были госпитализированы.
Похожий случай произошёл в начале октября. Тогда легковая машина ночью, пробив ограждения, упала в Москву-реку. Водитель и пассажиры поспешили оттуда на берег, после чего скрылись с места происшествия, автомобиль пошёл ко дну.