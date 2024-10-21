Герой из Дагестана нырнул в ледяную Москву-реку за погибающей в авто девушкой

В ночь на 21 октября девушка на авто угодила в реку рядом с «Москвой-сити». Свидетелем происшествия стал дагестанец Имам, который без колебаний бросился ей на помощь в ледяную воду. Видео появилось в телеграм-канале «Тут Дагестан».

Спасение девушки из Москвы-реки. Видео © Telegram / Тут Дагестан

Две молодые девушки решили, что лучшим местом для обучения дрифту будет набережная Тараса Шевченко. В какой-то момент автоледи, потеряв управление, вылетели в реку. Одна из них смогла выбраться самостоятельно, а у второй случился приступ эпилепсии. Обе гонщицы после доставки на берег были госпитализированы.