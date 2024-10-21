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21 октября, 10:56

Герой из Дагестана нырнул в ледяную Москву-реку за погибающей в авто девушкой

Дагестанец в Москве спас девушку, упавшую в холодную реку на авто

Дагестанец Имам, спасший девушку из машины. Фото © Telegram / Тут Дагестан

Дагестанец Имам, спасший девушку из машины. Фото © Telegram / Тут Дагестан

В ночь на 21 октября девушка на авто угодила в реку рядом с «Москвой-сити». Свидетелем происшествия стал дагестанец Имам, который без колебаний бросился ей на помощь в ледяную воду. Видео появилось в телеграм-канале «Тут Дагестан».

Спасение девушки из Москвы-реки. Видео © Telegram / Тут Дагестан

Две молодые девушки решили, что лучшим местом для обучения дрифту будет набережная Тараса Шевченко. В какой-то момент автоледи, потеряв управление, вылетели в реку. Одна из них смогла выбраться самостоятельно, а у второй случился приступ эпилепсии. Обе гонщицы после доставки на берег были госпитализированы.

Похожий случай произошёл в начале октября. Тогда легковая машина ночью, пробив ограждения, упала в Москву-реку. Водитель и пассажиры поспешили оттуда на берег, после чего скрылись с места происшествия, автомобиль пошёл ко дну.

Прохожие по дороге на работу наткнулись на тело возле «Москвы-Сити»
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Владимир Озеров
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