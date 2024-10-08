Машина протаранила ограждение и рухнула в Москву-реку, водителя ищут

Машина рухнула в реку с набережной в Москве. На месте работают водолазы. По данным SHOT, сегодня ночью легковушка пробила ограждения на набережной Марка Шагала в Даниловском районе и упала в реку Москву.

Падение автомобиля в Москву-реку. Видео © SHOT

Водителю и пассажирам удалось выбраться из салона и подняться из воды на берег. С места они скрылись, а машина опустилась на дно. Сейчас её достают экстренные службы. Водителя разыскивают.