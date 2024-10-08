Машина протаранила ограждение и рухнула в Москву-реку, водителя ищут
Машина рухнула в реку с набережной в Москве. На месте работают водолазы. По данным SHOT, сегодня ночью легковушка пробила ограждения на набережной Марка Шагала в Даниловском районе и упала в реку Москву.
Падение автомобиля в Москву-реку. Видео © SHOT
Водителю и пассажирам удалось выбраться из салона и подняться из воды на берег. С места они скрылись, а машина опустилась на дно. Сейчас её достают экстренные службы. Водителя разыскивают.
Ранее в Москве заметили хромающего лося. Сохатый неспешно бродил по улицам, собирая изумлённые взгляды. Животное успело даже искупаться в реке Яузе.
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