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8 октября, 08:32

Машина протаранила ограждение и рухнула в Москву-реку, водителя ищут

Машина рухнула в реку с набережной в Москве. На месте работают водолазы. По данным SHOT, сегодня ночью легковушка пробила ограждения на набережной Марка Шагала в Даниловском районе и упала в реку Москву.

Падение автомобиля в Москву-реку. Видео © SHOT

Водителю и пассажирам удалось выбраться из салона и подняться из воды на берег. С места они скрылись, а машина опустилась на дно. Сейчас её достают экстренные службы. Водителя разыскивают.

Момент серьёзной аварии с полицейской машиной в Москве попал на видео
Момент серьёзной аварии с полицейской машиной в Москве попал на видео

Ранее в Москве заметили хромающего лося. Сохатый неспешно бродил по улицам, собирая изумлённые взгляды. Животное успело даже искупаться в реке Яузе.

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Life.ru

Матвей Константинов
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