Хромающий лось собрал изумлённые взгляды москвичей и нырнул в Яузу

Судя по сообщениям в телеграм-каналах, поймать лося было не так уж и просто. Он успел погулять в Алексеевском районе и искупаться в Яузе, после чего его удалось поймать. По информации «Москва 125», животному помогли сотрудники парка «Яуза» и местный житель по имени Михаил, который всё это время не выпускал рогатого из виду и помогал спасателям. В настоящее время животное отправлено обратно в «Лосиный остров». Правда, так остаётся неясным, из-за чего сохатый хромал.