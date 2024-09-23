Хромающий лось собрал изумлённые взгляды москвичей и нырнул в Яузу
Лось прогулялся по северо-востоку Москвы и искупался в Яузе
Хромающего лося заметили очевидцы в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Местные жители увидели его утром в понедельник, 23 сентября, около станции Московского центрального кольца. Сохатый неспешно бродил по улицам, собирая изумлённые взгляды.
Гуляющего лося первыми заметили жители района Ростокино. Видео © Telegram / ЧП / Москва
Судя по сообщениям в телеграм-каналах, поймать лося было не так уж и просто. Он успел погулять в Алексеевском районе и искупаться в Яузе, после чего его удалось поймать. По информации «Москва 125», животному помогли сотрудники парка «Яуза» и местный житель по имени Михаил, который всё это время не выпускал рогатого из виду и помогал спасателям. В настоящее время животное отправлено обратно в «Лосиный остров». Правда, так остаётся неясным, из-за чего сохатый хромал.
А ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге спасатели вытащили из Невы лося, который до этого навёл суету на улицах города. Сохатый проскакал по Невскому району, забежал в сквер, а потом и вовсе бросился форсировать реку.
Telegram / ЧП / Москва